La richiesta per il leader di Forza Italia è per corruzione in atti giudiziari

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto di condannare Ruby a 5 anni nel processo Ruby ter. Per l’ex compagno di Ruby, Luca Risso, è stata sollecitata una pena di 6 anni e 6 mesi e una multa da 10 mila euro.

I pm hanno chiesto ai giudici della settima sezione penale di Milano di condannare a 6 anni Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby ter. Tra gli imputati, anche la parlamentare Maria Rosaria Rossi, per la quale è stata sollecitata una pena di 1 anno e 4 mesi.

