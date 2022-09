Sette persone si trovano in carcere, sei ai domiciliari

La Guardia di Finanza di Nicosia, insieme ai militari di Enna e di altri comandi siciliani, ha arrestato 13 persone, di cui sette in carcere e sei ai domiciliari, per interposizione fittizia, truffa, falso, reimpiego di capitali illeciti, utilizzo di fatture per operazioni inestistenti. Tra i sette in carcere anche un avvocato del foro di Catania. I 13 sono di fatto sono accusati di avere fittiziamente attribuito la titolarità delle loro aziende e di proprietà immobiliari per continuare a percepire i contributi erogati nell’ambito della Pac, nonostante fossero impossibilitati ad averli perché destinatari di interdittiva antimafia. Sequestrati anche beni, somme di denaro e società per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.

