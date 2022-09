Il bimbo, unico sopravvissuto nella strage del Mottarone, fu rapito e portato in Israele

La procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, accusato di aver rapito il nipote e averlo portato in Israele l’11 settembre dello scorso anno. A giudizio anche Abutbul Gabriel Alon, che quel giorno fece da autista al nonno e al piccolo, portato via dalla casa della zia paterna nel Pavese fino in Svizzera, da dove partì l’aereo per Israele. Entrambi, si legge in una nota della procura pavese, sono accusati di sequestro aggravato di minore, sottrazione di minore all’estero e appropriazione indebita.

