Ritrovate l'auto di Brunella e le scarpe del piccolo Mattia, di loro però ancora nessuna traccia

Proseguono le operazioni di soccorso dei. Sono a oggidalle squadre per prosciugamenti, per rimozione di fango e detriti, alberi abbattuti e danni d’acqua: 465 i vigili del fuoco al lavoro.nel territorio del comune di Barbara: localizzata nella notte dai sommozzatori di carabinieri e guardia di finanza l’auto della donna , in corso il recupero da parte dei vigili del fuoco con l’utilizzo degli escavatori.