La Bmw è stata trovata nel fiume nella zona di Pianello di Ostra

È stata recuperata dal fiume ad opera dei carabinieri la carcassa dell’auto Bmw serie 1 bianca, nella zona di Pianello di Ostra (in provincia di Ancona). I militari attraverso i documenti rinvenuti nel veicolo hanno ricostruito che si tratta dell’auto di Brunella Chiù, la donna dispersa nella alluvione del 15 settembre. Le operazioni per estrarre la macchina, come spiegano i carabinieri, erano iniziate oggi pomeriggio. L’auto era incastrata nel letto del fiume tra la fanghiglia e ricostruire l’appartenenza del veicolo ha richiesto molto lavoro da parte dei militari.

