Il sindaco di Cantiano (PU): "Evitate situazioni di rischio"

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta, nel pomeriggio di oggi, in alcune zone delle Marche con pioggia ininterrotta. Nel Pesarese, i vigili del fuoco sono al lavoro per una bomba d’acqua nella zona di Cantiano, dove diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del Paese e la viabilità è stata interrotta in diversi tratti. Per via degli allagamenti, è stata chiusa anche la statale in direzione Gubbio. Ma la zona più colpita è Sassoferrato (Ancona), dove alcune persone hanno segnalato di essere rimaste bloccate in casa, allagamenti di locali interrati, smottamenti, corsi d’acqua esondati e alberi caduti a terra. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Black out nella Jesino, a San Marcello.

“Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio”. È questo il messaggio che Alessandro Piccini, il sindaco del paese marchigiano di Cantiano, ha pubblicato su Facebook invitando “la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio”. Nel paese in provincia di Pesaro Urbino le strade si sono riempite d’acqua e alcuni cittadini la momento risulterebbero irrintracciabili.

A causa del maltempo sono temporaneamente chiuse le strade statali 452 ‘Della Contessa’ per una frana e la statale 3 ‘Flaminia’ per una serie di frane a Scheggia al confine tra Marche e Umbria, nelle province di Perugia e Pesaro. Lo segnala Vai – Viabilità Anas Integrata.

