La vittima è il 62enne Antonino Vaccalluzzo

Un uomo di 62 anni, Antonino Vaccalluzzo è morto questa mattina nell’esplosione all’interno dell’azienda di fuochi d’artificio di famiglia a Belpasso, in provincia di Catania. La deflagrazione, che ha distrutto gran parte della fabbrica è avvunuta poco dopo le 7.30. I vigili del fuoco, dopo aver spento l’incendio divampato dopo l’esplosione, stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’area. Sul posto stanno facendo i rilievi i carabinieri della compagnia di Paternò. Non sono ancora chiare le cause dell’esplosione che ha ucciso sul colpo uno dei proprietari dell’azienda. Alle indagini partecipano anche i militari del nucleo ispettorato del lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata