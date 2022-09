Il Pontefice ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze

L’allarme di Papa Francesco per la diffusione dei conflitti armati nel mondo: “Dopo le due tragiche guerre mondiali, sembrava che il mondo avesse imparato a incamminarsi progressivamente verso il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e delle varie forme di cooperazione. Ma purtroppo la storia mostra segni di regressione. Non solo si intensificano conflitti anacronistici, ma riemergono nazionalismi chiusi, esasperati e aggressivi e anche nuove guerre di dominio, che colpiscono civili, anziani, bambini e malati, e provocano distruzione ovunque. I numerosi conflitti armati in corso preoccupano seriamente. È una terza guerra mondiale “a pezzi”, e i rischi per le persone e per il pianeta sono sempre maggiori”, ha detto il Pontefice ricevendo in Udienza i partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze.

Papa: “Resta pericolo guerra atomica, avrebbe già dovuto essere scongiurato”

“San Giovanni Paolo II ringraziò Dio perché, per intercessione di Maria, il mondo era stato preservato dalla guerra atomica. Purtroppo dobbiamo continuare a pregare per questo pericolo, che già da tempo avrebbe dovuto essere scongiurato”.

