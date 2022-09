La vittima è in prognosi riservata, non in pericolo di vita

I carabinieri della stazione di Palma Campania, in provincia di Napoli, hanno denunciato per lesioni aggravate un 16enne del posto che sarebbe coinvolto nel violento pestaggio ai danni di un suo coetaneo finito ieri ospedale in gravi condizioni. Ancora in corso gli accertamenti in merito al coinvolgimento e al ruolo di altri due ragazzi, anche loro verosimilmente minori. La vittima intanto è ancora in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Secondo quanto appreso da LaPresse da fonti investigative, sarebbe stato un pugno in piena faccia a determinare le ferite più gravi del 16enne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata