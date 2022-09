Secondo le ricostruzioni investigative, il ragazzo sarebbe stato colpito a mani nude, probabilmente a pugni

Un ragazzo di 16 anni è in fin di vita a causa di un pestaggio avvenuto nella notte a Palma Campania, in provincia di Napoli. I carabinieri di Nola sono giunti in ospedale dopo la segnalazione. Sono in corso le indagini per capire la dinamica esatta dell’accaduto. Il 16enne è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Secondo quanto appreso da LaPresse da fonti investigative, sarebbe stato un pugno in piena faccia a determinare le ferite più gravi del 16enne. Stando alle prime ricostruzioni, il minorenne sarebbe stato colpito a mani nude, probabilmente a pugni. Il sedicenne è uno studente che non ha precedenti.

