Dj Kavinsky trovato morto in casa a Parigi, aveva 50 anni

Dj Kavinsky è stato trovato morto nella sua casa di Parigi. Lo riferiscono diverse fonti citate da Le Figaro. La star di 50 anni, il cui vero nome era Vincent Belorgey, era una figura di spicco del movimento French Touch. Una fonte della polizia indica che il musicista lamentava mal di testa da diversi giorni. Un vicino, preoccupato di non vederlo, ha allertato i servizi di emergenza.

La procura apre un’inchiesta

Il dj è stato trovato nella sua abitazione nel 18° arrondissement di Parigi intorno alle 22:30. Secondo una fonte di polizia, si sospetta un ictus. Da parte sua, la procura di Parigi fa sapere che “è stata aperta un’inchiesta sulle cause del decesso al fine di determinarne l’origine, poiché sul luogo non sono stati rinvenuti elementi sospetti da parte dei soccorritori”.

Chi era Dj Kavinsky

L’artista ha raggiunto la fama componendo la colonna sonora del film Drive, uscito nel 2011 e interpretato da Ryan Gosling, con la celebre canzone ‘Nightcall’. L’ha poi eseguita nuovamente insieme alla cantante Angèle e al gruppo Phoenix durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Macron: “Kavinsky per sempre motivo di orgoglio francese”

In un messaggio pubblicato su Facebook, il presidente della Francia Emmanuel Macron ha reso omaggio a Kavinsky, il dj trovato morto nella sua casa di Parigi, definendolo “una fonte di orgoglio francese per sempre”. Kavinsky e Macron si erano incontrati nel 2018, quando l’artista si era esibito all’Eliseo in occasione della Festa della Musica.