Theo Hernandez verso la Juve? La suggestiva ipotesi di mercato

Reduce dal quarto posto con la sua Francia ai Mondiali 2026, Theo Hernandez pare ora sentire la nostalgia dell’Europa e si sarebbe proposto alla Juventus e al Napoli. L’ipotesi Juve pare più concreta, visto che il terzino sinistro ha ancora un ottimo rapporto con Frederic Massara, attuale Chief Football Officer della Juve ed ex direttore sportivo del Milan, quando i rossoneri vinsero lo scudetto nel 2022 proprio con Theo Hernandez sulla fascia.

Il giocatore, 29 anni, sarebbe sotto contratto con l’Al-Hilal fino al giugno 2028, dove è approdato proprio partendo da Milano per 25 milioni di euro. Nella squadra allenata da Simone Inzaghi, in Arabia Saudita, Hernandez con un’ottima stagione ha contribuito alla vittoria della Coppa Nazionale e al secondo posto in campionato, alle spalle dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.



Il problema dell’ingaggio

Per tornare in Italia, però, il francese deve superare alcuni ostacoli. Il più alto è certamente il suo ingaggio: nessuno qui può permettersi l’ingaggio da 20 milioni annui che percepisce in Arabia Saudita. Nella Juve, ad esempio, il tetto ingaggi è fissato ai 7 milioni di euro a stagione, al momento riconosciuti a Kenan Yildiz. Si potrebbe, in alternativa, virare su un prestito, con il club saudita chiamato a contribuire a una parte dello stipendio. Certamente il giocatore guarderà però anche ad altri top club europei prima di prendere una decisione. Meno possibilità per il Napoli, che sulla fascia presidiata tradizionalmente dal francese ha già Spinazzola, Gutierrez e Olivera.