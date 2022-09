Manifestazione a Roma: "Faranno la campagna elettorale dicendo che ci sono vicini, siamo stanchi. Vogliamo rispetto"

“Io sono estremamente arrabbiato perché i Governi hanno sempre promesso e promesso ma fino ad ora non hanno fatto niente per i Vigili del Fuoco”. Costantino Saporito è un veterano dei Vigili del Fuoco con sulle spalle anni di servizio. Un’esperienza che ora mette al servizio della scuola allievi di Roma, ma è anche un sindacalista dell’Usb e durante la manifestazione nazionale di piazza Santi Apostoli snocciola le problematiche del Corpo. “Qui a Roma c’è un vigile ogni 30mila abitanti, se c’è un intervento importante come l’incendio di Malagrotta dei mesi scorsi dobbiamo attingere forze da Napoli o dall’Aquila ma poi quelle città rimangono scoperte”, commenta facendosi portavoce dei colleghi in piazza: “Noi siamo stanchi di sentirci dire che siamo bravi, la politica deve restituirci la nostra dignità. Vogliamo rispetto. E’ inaccetabile avere turni da 24 ore di lavoro solo perché abbiamo una coscienza”

