Il consigliere regionale Borrelli: "Nessuno è al sicuro, subito nuovo piano sicurezza"

(LaPresse) Un uomo si è introdotto in un garage privato a Casalnuovo, Napoli, e ha rubato indisturbato una Vespa d’epoca, trascinandola di peso. La vittima del furto ha dichiarato: “Si è introdotto dall’entrata delle scale forzando la porta principale ed è sceso giù nel garage per poi rompere il motore della serranda e aprirla. Vorrei tanto poterla ritrovare, a quella Vespa ci sono veramente molto affezionato perché è un ricordo di mio nonno”. Il video è stato pubblicato sui social dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: “Troppi e continui furti, nessuno è al sicuro. Subito nuovo piano sicurezza come era stato promesso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata