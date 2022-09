Individuati i responsabili: il video diffuso da De Corato

(LaPresse) Assalto a un banchetto di Fratelli d’Italia in viale Papiniano a Milano sabato mattina. La Polizia di Stato ha individuato gli autori, che saranno denunciati all’autorità giudiziaria per il danneggiamento al banchetto. Le immagini sono state diffuse dal consigliere regionale di FdI Riccardo De Corato, che è anche candidato alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.

