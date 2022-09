milano, gru

Tra Gessate e Cernusco il servizio si svolge con bus sostitutivi

(LaPresse) Bloccata da mercoledì sera una tratta della linea metropolitana M2 di Milano per un incidente strutturale avvenuto alla stazione di Brussero. In serata è crollata una gru, mentre una ditta stava facendo dei lavori. Non ci sono stati feriti. Tra Gessate e Cernusco il servizio si svolge con bus sostitutivi. “Ieri sera, la gru della ditta esterna impegnata nel cantiere alla stazione di Bussero ha danneggiato la linea, costringendoci a interrompere la circolazione” scrive ATM sui social.

