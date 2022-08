(LaPresse) – Papa Francesco è giunto in aula Paolo VI, in Vaticano, spinto sulla sedia a rotelle, per l’udienza generale. Il Pontefice è stato accolto da un gioioso applauso e da cori dei fedeli. La situazione in Iraq nei pensieri di Bergoglio. “Seguo con preoccupazione i violenti avvenimenti di Baghdad negli ultimi giorni. Domandiamo a Dio nella preghiera di donare pace alla popolazione irachena”, le parole del Santo Padre al termine dell’udienza.

