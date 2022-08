Nella tragedia perde la vita l'amministratore delegato dell'azienda dolciaria nota per la produzione di panettoni

Due biker morti sono morti nel primo pomeriggio a Pragelato (Torino) nella zona del rifugio dell’Assieta, dopo essere stati colpiti da un fulmine. Uno delle due vittime è l’imprenditore Alberto Balocco. Lo si apprende da fonti vicini all’azienda.

Cinquantasei anni compiuti ieri, Balocco, presidente e amministratore delegato dall’industria dolciaria fondata dal nonno nel 1927 e tuttora controllata dalla famiglia risulterebbe infatti tra le due vittime della tragedia consumatasi nel primo pomeriggio di oggi nella zona dell’Assietta, comune di Pragelato nel Torinese.

Costernato il commento su Facebook del sindaco di Fossano (Cn) Dario Tallone: “È giunta purtroppo la tragica notizia della morte di Alberto Balocco in un incidente. Profondo dolore per la nostra comunità fossanese. Cordoglio e vicinanza alla famiglia”. La Balocco dà lavoro a circa 500 persone a Fossano e l’azienda dolciaria è nota per la produzione di panettoni, ma anche di biscotti e altri prodotti da forno. Albertro Balocco era sposato ed era padre di tre figli. Meno di due mesi fa, a inizio luglio, era morto il papà Aldo.

