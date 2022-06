La coppia si stava separando: in casa al momento del delitto c'erano anche le due figlie

Femminicidio nella notte a Codroipo (Udine). Una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, è stata uccisa a coltellate dal marito 44enne, che successivamente avrebbe chiamato il 118 per poi allontanarsi. Rintracciato dai carabinieri, è in stato di fermo. Nella villetta in cui è avvenuto l’omicidio c’erano anche i due figli della coppia, affidati ai nonni.

Sarebbe il tragico epilogo di una lite tra la vittima e il marito, Paolo Castellani, che l’ha uccisa colpendola con numerose coltellate. Lite che sarebbe scoppiata al rientro della donna a casa, dove si trovavano anche i due figli della coppia: sembra non si siano accorti di nulla. La coppia si stava separando.

“E’ una tragedia che ci lascia senza parole. Quest’ennesimo caso di femminicidio deve far riflettere tutti, servono interventi anche da parte della politica che deve prestare maggiore attenzione a una preoccupante escalation: alle parole devono seguire fatti concreti per arginare questa piaga”. Così Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale Fvg, commenta la notizia dell’omicidio di una donna 40enne, madre di due bambine, avvenuto a Codroipo (Udine) per mano del marito. “Serve maggiore attenzione su questo tema da parte di tutti – ha concluso il presidente – a cominciare dalle denunce, spesso sottovalutate, di quelle donne che all’interno delle proprie mura domestiche subiscono quotidianamente violenza. Troppe volte questi chiari Sos alla comunità non vengono percepiti come preoccupanti”.

