Complesse operazioni di soccorso da parte del soccorso alpino e speleologico per il recupero dello speleologo infortunatosi all’interno della grotta S’Edera, in località Fennau, nel Comune di Urzulei, in Sardegna. L’incidente è avvenuto durante la normale progressione all’interno della cavità, oltre il Pozzo della Grande Marmitta, ad una distanza di oltre 500 m dall’ingresso, intorno ai 180 metri di profondità. L’infortunato è stato raggiunto ieri dalla squadra di primo intervento ma non è stato estratto. È necessario allargare alcuni meandri della grotta per permettere il passaggio della barella, particolarmente stretti: due tecnici disostruttori sono arrivati dalla Lombardia poco prima della mezzanotte, con l’elicottero dell’Aeronautica Militare decollato da Poggio Renatico, e altri due dal Lazio.

