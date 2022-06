Individuati dei rottami su Appenino reggiano-modenese. Le ricerche dopo la segnalazione di un escursionista

Sono stati individuati cinque cadaveri appartenenti, presumibilmente ad alcuni dei passeggeri che erano a bordo dell’elicottero scomparso sull’Appennino tosco-emiliano lo scorso giovedì mattina. Solo poche ore fa erano stati avvistati i resti del velivolo sul monte Cusna, cima reggiana.

Individuati i resti dell’elicottero

Questa mattina, un elicottero HH 139 del 15º Stormo dell’Aeronautica militare ha individuato alcuni rottami di un elicottero in un vallone sul crinale dell’Appenino modenese-reggiano, tra il Rifugio Battisti e la località Segheria. Il ritrovamento è stato possibile dopo il rinvenimento di alcuni alberi bruciati e di resti metallici. Sul velivolo di soccorso era presente il personale del Soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che si sono calati con un verricello. Lo ha fatto sapere la prefettura di Modena. Potrebbe trattarsi del velivolo noleggiato dalla Elettric80 e di cui si sono perse le tracce sull’Appennino due giorni fa, ma restano in corso le verifiche.

Le ricerche sul Monte Cusna dopo la segnalazione di un escursionista

In seguito alla segnalazione di un escursionista, che ha trovato alcuni reperti appartenenti a un velivolo, le ricerche dell’elicottero scomparso nei giorni scorsi ora si stanno concentrando nel gruppo del Monte Cusna, nell’Appennino reggiano modenese. Come confermato dal Soccorso alpino, che ha diffuso la notizia, sul posto è intervenuto EliPavullo, mentre stanno raggiungendo la zona, via terra, diverse squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il servizio regionale Emilia-Romagna e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Procura Lucca apre inchiesta per disastro colposo

La Procura della Repubblica di Lucca ha avviato una inchiesta sull’elicottero scomparso giovedì dopo essere partito dall’aeroporto di Tassignano, in provincia di Lucca. I resti del veivolo, su cui viaggiavano sei passeggeri più il pilota, sarebbero stati ritrovati questa mattina nei pressi del monte Cusna, sull’Appennino Tosco-Emiliano fra le province di Reggio Emilia e Modena. L’ipotesi di reato che sarebbe stata avanzata dagli inquirenti è quella di disastro colposo. A quanto si apprende al momento non vi sarebbero iscritti sul registro degli indagati.

