I campioni sono tutti affini al ceppo dell'Africa Occidentale, fanno sapere i ricercatori dell'istituto per le malattie infettive della capitale

(Lapresse) Confermato anche in Lombardia un caso di vaiolo delle scimmie. È stato diagnosticato dall’ospedale Sacco su un paziente che presentava sintomi simili alla malattia. È stato subito attivato il contact tracing e si stanno ricostruendo eventuali contatti stretti del paziente, rientrato di recente da un viaggio e ora sotto osservazione. Altri cinque casi sono stati accertati dallo Spallanzani di Roma. I campioni sono tutti affini al ceppo dell’Africa Occidentale, fanno sapere i ricercatori dell’istituto per le malattie infettive della capitale. In corso gli accertamenti su altri casi sospetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata