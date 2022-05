In strada con le associazioni cattoliche anche il movimento di estrema destra Militia Christi

Hanno risposto in tanti all’appello del Movimento Pro-vita che oggi è sceso in piazza a Roma contro l’aborto e “le politiche del governo sempre meno attente ai diritti dei bambini e delle donne”. In strada con le associazioni cattoliche anche il movimento di estrema destra Militia Christi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata