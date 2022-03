La manifestazione in piazza Duca d’Aosta: "Salviamo la medicina generale"

(LaPresse) – I medici di base sono scesi in piazza sabato davanti alla stazione Centrale di Milano per protestare contro la troppa burocrazia e i problemi messi in luce dal Covid per la categoria. Tullia Mastropietro, tra gli organizzatori, ha parlato a nome della categoria. “I medici di famigli a sono stufi di dover fare un lavoro impegatizio. Diciamo alla Regione che non vogliamo più farlo così”, spiega Andrea Mangiagalli, medico di base, portavoce coccarde gialle Milano.

