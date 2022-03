Si cerca la scatola nera dell'M-346 precipitato

(LaPresse) Non è stata ancora recuperata la scatola nera dell’M-346 precipitato mercoledì sul monte Legnone nei pressi di Colico, nel lecchese. Da quanto si apprende, ancora non è chiaro il punto esatto dell’impatto, costato la vita a uno dei due piloti di origine inglese: per individuarlo sarà dunque necessaria l’analisi della scatola nera. Sul versante del monte ci sono rottami dispersi per oltre 150 metri

