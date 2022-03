L'incidente all'altezza di Forlì: ci sono feriti non gravi

(LaPresse) – Grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla A14, all’altezza di Forlì. Un pullman carico di profughi ucraini si è ribaltato una donna di 32 anni ha perso la vita. Il bus era diretto a Pescara. Altri passeggeri sono rimasti feriti, dopo che il bus si è rovesciato. Ancora da accertare le cause dell’incidente. I passeggeri sono stati portati nella caserma della sottosezione polizia stradale di Forlì per ricevere una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio.

