Cosi la Rettrice de La Sapienza che ha incontrato insieme al Presidente della Regione Lazio gli studenti ucraini ospitati nella residenza universitaria di Casal Bertone a Roma

(LaPresse) “La Sapienza ha più di 250 studenti ucraini. Stiamo monitorando tutta la situazione per trovare soluzioni dove ci sia necessità. Sappiamo anche di ragazzi che vogliono tornare nel loro Paese per essere vicini alla loro terra. L’università è un luogo di dialogo, confronto, nel quale si devono costruite ponti e soluzioni di pace. Per domani abbiamo organizzato questa manifestazione con tutte le Università del Lazio, alla quale seguirà un momento di confronto con esperti del settore”. Cosi la Rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni, che ha incontrato insieme al Presidente della Regione Lazio gli studenti ucraini ospitati nella residenza universitaria di Casal Bertone a Roma. “Ancora una volta voglio ringraziare la Regione, perché il collegamento vale in momenti tragici come questi e per costruire progettualità per il futuro. Questa sinergia è importante e in momenti come questi è strategica. Avremo in giornata il monitoraggio degli studenti presenti, ma i giovani non devono essere penalizzati”, ha aggiunto Polimeni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata