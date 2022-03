Il tasso di positivita' e' all'8,8%

Sono 46.631 i nuovi casi covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano bollettino del ministero della Salute,su 530.858 tamponi processati. Il tasso di positivita’ e’ all’8,8%. Le vittime del giorno sono 233. Prosegue il calo delle ospedalizzazioni: secondo i dati forniti dal ministero della Salute i ricoveri sono oggi a quota 10.464 (395 rispetto a ieri) e le terapie intensive 708(6 in meno in 24 ore con 74 nuovi ingressi).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata