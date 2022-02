Il legale dell'ex premier: "Se ha presentato un certificato medico significa che aveva qualche problema"

(LaPresse) – Silvio Berlusconi “non si è mai sottratto e mai si sottrarrà a dare la propria versione dei fatti nell’ambito di qualsivoglia vicenda che anche suo malgrado coinvolto”. Lo ha detto Federico Cecconi, avvocato del presidente Berlusconi, a margine del processo Ruby ter. Il Cavaliere, che lunedì non era presente in aula a Monza come teste al processo contro la ex olgettina Giovanna Rigato (accusata di tentata estorsione ai danni del leader di Forza Italia) per problemi di salute, era però sabato in tribuna per Monza-Spal. “Se ha presentato un certificato medico significa che aveva qualche problema di salute, mi auguro che questo problema non sia duraturo e significativo”, ha concluso Cecconi.

