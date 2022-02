Abrogazione Severino su incandidabilità, limitazione misure cautelari, separazione funzioni dei magistrati e riforma Csm

La Consulta giudica ammissibili i quattro referendum, sul tema giustizia, che riguardano l’abrogazione della Legge Severino in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e riforma del CSM sull’elminazione delle liste di presentazione per l’elezione dei membri togati.

“I suddetti quesiti sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario – si legge nella nota della Consulta – I lavori della Corte proseguono con l’esame dei rimanenti quesiti referendari”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata