Tra i promotori dell'iniziativa il senatore Sandro Ruotolo: "Serve maggior presenza dello Stato"

(LaPresse) I cittadini di Frattaminore, provincia di Napoli, si sono ritrovati in piazza San Maurizio per dire No alla camorra. Un violento scontro tra clan ha causato l’esplosione di quattro bombe negli ultimi quattro giorni. “La gente ha paura finanche di venire qui a manifestare” ha tuonato don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano nato proprio a Frattaminore. Tra i promotori dell’iniziativa il senatore Sandro Ruotolo: “C’è bisogno di una maggiore presenza dello Stato e delle divise. Servono risposte immediate da dare a una comunità che vive nel terrore”.

