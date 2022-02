"Gli Immaturi siete voi, ministro Bianchi bocciato": questo lo striscione esposto in piazza Fontana

(LaPresse) Studenti in piazza anche a Milano: una cinquantina di giovani hanno partecipato alla manifestazione indetta dall’Unione degli Studenti, in piazza Fontana per protestare contro il ritorno delle prove scritte alla maturità. I presenti hanno esposto uno striscione con la scritta “Gli Immaturi siete voi, ministro Bianchi bocciato”.

