Indagato un 61enne pregiudicato

(LaPresse) La Polizia, al termine delle indagini coordinate dalla Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano, ieri mattina a Milano ha eseguito un decreto di perquisizione domiciliare su un cittadino milanese di 61 anni, pregiudicato, indagato per un tentativo di incendio dell’hub vaccinale dello scorso 17 gennaio. Dalle immagini di videosorveglianza private presenti in zona, si vede come verso la mezzanotte, una persona arrivata sul posto con lo scooter, dopo aver imbrattato le mura del prefabbricato con olio esausto, ha aggiunto benzina, cercando ripetutamente di darvi fuoco con uno stoppino e solo il sopraggiungere di altre due persone lo ha fatto desistere.

