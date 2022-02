Zingaretti: "Oggi prevale la tristezza, era parte della comunità"

(LaPresse) E’ arrivato in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, il feretro di Monica Vitti, morta martedì all’età di 90 anni. Rose gialle e mimose: questi i fiori sul feretro. Sullo sfondo lo stendardo della Lazio, sua squadra di calcio del cuore, un video con le sue foto e un ‘grazie Monica’. A portare un saluto all’attrice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il governatore Nicola Zingaretti. “Oggi è un giorno triste perché è il giorno dove si prende atto che Monica Vitti non è poi tra noi”, ha detto il presidente della regione Lazio. “Il film che, per tanti motivi personali, me la ricorda di più è ‘Polvere di stelle’. Mi ricordo quando mio padre mi portò al cinema con la Cinquecento, imbrogliandomi perché io volevo vedere un altro film, dicendomi che mi sarebbe piaciuto. Aveva ragione perché oggi potrei recitare le battute di quel film a memoria”, ha aggiunto rispondendo ai cronisti. La camera ardente sarà aperta oggi dalle 10 alle 18 e domani dalle 10 alle 13.

