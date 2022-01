Sono 35 le misure cautelari, di cui otto in carcere e quattro ai domiciliari, e 23 interdittive

(LaPresse) Blitz antifrode della Guardia di Finanza di Rimini, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 reparti territorialmente, del supporto tecnico dello Scico e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche con una vasta operazione iniziata in Emilia Romagna e in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. Sono 35 le misure cautelari (di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari), 23 interdittive di cui 20 all’esercizio di impresa nei confronti di altrettanti imprenditori e 3 all’esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti, in quanto ritenuti componenti di un articolato sodalizio criminale, responsabile di aver creato e commercializzato per 440 milioni di euro falsi crediti di imposta, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal governo con il decreto rilancio durante la pandemia per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà.

