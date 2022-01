La merce vale 60mila euro

(LaPresse) Blitz anti-droga, ieri, a Cagliari: arrestato un 38enne che secondo chi indaga da tempo aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di marijuana, rifornendo i pusher della zona. L’uomo, stando alle indagini, aveva da poco ricevuto un grosso carico di stupefacenti e lo aveva nascosto da un quarantenne vicino di casa. Gli agenti durante la perquisizione delle abitazioni dei due hanno trovato circa 6 kg di marijuana, divisi in 10 sacchi sottovuoto, per un valore di mercato pari a 60.000 euro. I giovani sono ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

