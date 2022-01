L'uomo aveva 51 anni. Inutili i soccorsi

È morto l’operaio che questa mattina era rimasto incastrato in una tramoggia all’interno dell’Impianto Lavorazione Calcestruzzi di Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove stava lavorando. L’operaio aveva 51 anni. Il fatto è successo attorno alle 10 in località Nave dove ha sede l’azienda: sul posto erano intervenuti automedica e ambulanza della Misericordia, ma il loro soccorso è risultato vano. Nell’azienda si sono recati anche vigili del fuoco, carabinieri e i tecnici del servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl

