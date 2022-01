Le immagini della raffica di colpi ripresa da una telecamera

Far West a Taranto dove due poliziotti sono rimasti feriti al termine di una sparatoria avvenuta in pieno centro. Il responsabile è stato bloccato e arrestato dopo un tentativo di fuga. Si tratta di un 42enne ex guardia giurata. L’episodio al culmine di un tentato furto e dopo un inseguimento tra una volante della Polizia e l’auto dell’uomo. I poliziotti non sarebbero in pericolo di vita: uno è stato raggiunto da un proiettile al torace e l’altro in maniera lieve alla mano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata