La prima cittadina Maria Limardo: "In questi casi scattano in automatico procedure"

(LaPresse) La scossa “si è sentita abbastanza forte, l’epicentro da quanto mi hanno inforamta è a Pizzo”. Così la sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo, dopo il terremoto di magnitudo 4,3 avvertita in diverse zone della Calabria. Al momento della scossa la sindaca si trovava in Prefettura per una riunione.

