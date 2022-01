Decisivo l'intervento della sorella del 44enne

(LaPresse) E’ andata avanti per diverse ore la trattativa tra le forze dell’ordine e il 44enne di Viareggio, barricato in casa col padre 90enne e la pistola carica, che nel primo pomeriggio ha sparato contro i vigili del fuoco ferendone lievemente uno. A fare da tramite, durante le lunghe ore di trattativa, la sorella dell’uomo. “Me ne andrò solo quando nomineranno il presidente della Repubblica”, ha detto in un primo momento l’uomo. Poi, dopo otto ore, l’intervento delle forze speciali arrivate da Roma in elicottero: l’irruzione alle 21.49, l’uomo è stato immediatamente bloccato e il padre messo in salvo.

