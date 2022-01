È un 40enne residente nella provincia di Napoli. Sui suoi social ha pubblicato un video: sembra sia positivo al Covid e ricoverato

(LaPresse) La polizia postale ha individuato l’autore di uno dei post No Vax che erano diventati virali a seguito della morte del presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Tra i vari messaggi che hanno acquisito il carattere della “viralità” per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria del defunto Presidente del Parlamento europeo, ripreso anche dai principali organi di stampa, era emerso quello pubblicato dall’account ‘Ugo Fuoco’, che testualmente affermava: “Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. ‘Il green pass non è discriminatorio’ Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie”.

Denunciato un 40enne della provincia di Napoli

Approfondite verifiche hanno permesso ai poliziotti di identificare l’autore del post in un 40enne residente nella provincia di Napoli, già denunciato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid. L’indagato è risultato anche amministratore di un canale Telegram con più di 30mila iscritti, sul quale l’interessato ha pubblicato numerosi messaggi di incitamento alla violazione delle disposizioni sulla gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19. L’individuazione è stata possibile dopo che la Polizia di Stato, nell’ambito del monitoraggio informativo della rete internet effettuato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni a seguito della notizia della scomparsa del Presidente dell’Europarlamento David Sassoli, ha riscontrato su diversi canali Telegram, profili Facebook e Twitter (con l’hashtag #nessunacorrelazione) la pubblicazione di numerosi messaggi d’odio, inspirati da teorie complottiste No Vax secondo le quali Sassoli sarebbe morto a causa del vaccino.

Il post su Facebook: sarebbe positivo al Covid e ricoverato

L’account corrispondente ieri (18 gennaio) ha pubblicato un post in cui diceva di stare male. Oggi ha pubblicato anche un video. “. Nel video successivo insulta le persone che hanno commentato i suoi post. “. Nel video successivo insulta le persone che hanno commentato i suoi post. Ecco cosa scriveva: “NON SONO MORTO (ANCORA) !!!!! NON ERA MIA INTENZIONE PUBBLICARE NULLA MA NE STO SENTENDO DI OGNI! COMBATTETE ! Mai con la sfrontatezza cieca di chi si convinca d’essere invincibile. COMBATTETE piuttosto con la consapevolezza che non v’è esito nefasto che possa d’un colpo vanificare ciò in cui crediate, ridimensionare ciò che sentite profondamente nè quel che voi sapete d’essere davvero. COMBATTETE per le vostre idee, non perché queste vi possano fornire la certezza di essere al riparo da conseguenze e cammini impervi. COMBATTETE invece perché siete consci che nulla potrebbe impedirvi di combattere per i valori profondi che portate dentro, combattete SAPENDO che quando impatterete contro imprevisti e sofferenze lo avrete fatto per spingere alti i vostri valori più alti. COMBATTETE, senza presunzione, ma con tutta la forza che avete! SEMPER, SINE METU, SINE METU, SINE METU ! SEMPRE SENZA PAURA, CON IL CUORE ! LIBERTÀ

