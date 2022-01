A Milano chiuse le metro M1, M2, M3 e una tratta M5

Stop di 4 ore del trasporto pubblico, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri, per venerdì 14 gennaio, per protestare contro il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017. Lo sciopero interessa in maniera diversa le città e le regioni italiane.

Le organizzazioni sindacali rivendicano il rinnovo del contratto “per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un incremento salariale per i lavoratori che garantiscono un servizio essenziale e centrale nei programmi di ripresa economica, transizione ecologica e miglioramento della qualità della vita nei centri urbani”.

A Milano chiuse le metropolitane

Dalle 8.45, a Milano, per lo sciopero del trasporto pubblico, sono chiuse le linee della metropolitana M1, M2 e M3 e una tratta della M5. Lo rende noto Atm, azienda del trasporto pubblico di Milano.

La metro M5 fa servizio tra San Siro e Garibaldi. Maggiori attese alle fermate di bus, tram e filobus. Alle 12.45 termina lo sciopero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata