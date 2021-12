Il bandito fermato nel nuorese. Ha una condanna per traffico internazionale di droga

È stato arrestato nel corso della notte Graziano Mesina, latitante da 17 mesi. Da quanto si apprende, ‘Grazianeddu’ è stato rintracciato dai carabinieri del Ros a casa di una coppia di conoscenti a Desulo, in provincia di Nuoro. Mesina, 79 anni, era latitante dal 2 luglio del 2020, giorno in cui era arrivata la condanna della Cassazione per traffico internazionale di droga.

