L'ad dell'azienda: "Abbiamo avuto una risposta incredibile dai viaggiatori"

(LaPresse) – “E’ un giorno speciale, tutti gli sforzi fatti stanno avendo un coronamento. E’ la prima volta che il Frecciarossa esce dai confini italiani, la nostra strategia è quella di continuare: il prossimo anno saremo tra Madrid e Barcellona”. A dirlo è Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, a bordo del nuovo Frecciarossa Milano-Lione-Parigi, partito alle 6.25 dal binario 4 della Stazione Centrale di Milano. Il treno che questa mattina ha inaugurato la nuova tratta ad alta velocità Milano-Parigi è atteso alla stazione della Capitale Gare de Lyon alle 13.22. “Abbiamo avuto una risposta incredibile, il treno è pieno e lo sarà nei prossimi giorni, abbiamo già venduto i biglietti per Pasqua e l’estate. La vera differenza dell’offerta non sta tanto nel prezzo ma nel servizio di bordo. Questo treno è stato pensato attorno alle esigenze del passeggero per dargli un’esperienza di viaggio diversa e un comfort unico”, ha aggiunto il manager.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata