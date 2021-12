Landini: "Partecipazione riempie piazze, oggi è avvio mobilitazione"

(LaPresse) Nel giorno dello sciopero generale indetto da CGIL e UIL contro la Manovra del governo, migliaia di persone hanno preso parte al corteo organizzato a Milano. Il capoluogo lombardo è tra le quattro città – insieme a Bari, Cagliari e Palermo – in cui si tengono iniziative interregionali, mentre a Roma è prevista la manifestazione nazionale. A Milano presenti moltissime categorie professionali di diverse regioni. “Noi non ci fermiamo. Noi una vera riforma fiscale la vogliamo, una vera riforma delle pensioni la vogliamo, cancellare la precarietà lo vogliamo, nuove politiche industriali rispettose dell’ambiente le vogliamo, il diritto alla sanità pubblica. Per noi questo è l’avvio. E una partecipazione come oggi che riempie le piazze con le persone che, nonostante la difficoltà e la crisi, sono pronte a battersi, è un elemento che ci invita a continuare con forza”, ha dichiarato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini.

