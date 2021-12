La professoressa: "Per offrire percorsi di formazione, prospettive lavorative e nuove opportunità di inserimento"

(LaPresse) – “La legalità è una straordinaria opportunità di inclusione sociale e l’educazione è una leva fondamentale per combattere la piaga della corruzione, tradizionale antagonista del merito. Per questo ho voluto creare questa Fondazione, a supporto dei soggetti svantaggiati e delle persone detenute, nella profonda convinzione che offrire percorsi di formazione, prospettive lavorative e nuove opportunità di inserimento, possa costituire un primo passo per trovare la forza di reagire e guardare con maggiore fiducia al proprio futuro”. Lo dice la professoressa Paola Severino parlando alla Luiss alla presentazione della Fondazione Severino. “Se negli ultimi due anni siamo riusciti a realizzare tanti progetti ciò è dovuto soprattutto all’impegno di tutti coloro che hanno messo a disposizione della nostra Fondazione il loro tempo e la loro professionalità”, aggiunge.

