Il volo Ryanair con a bordo il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone è atterrato alle 22

(LaPresse) Il volo Ryanair con a bordo Eitan, 6 anni, l’unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone, è atterrato alle 22 allo scalo di Orio al Serio. Dopo i controlli a bordo della polizia, Eitan, con indosso un cappellino e una giacca scura, è sceso dall’aereo con la zia Aya Biran Nirko, suo marito Or e le due figlie. Sono saliti su un van a bordo pista, scortati dalla polizia. Eitan è rientrato in Italia dopo 84 giorni trascorsi in Israele, è partito poco dopo le 19 (ora locale, le 18 in Italia) dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata