Intervenute squadre da Pisa, Lucca e Firenze

(LaPresse) Le squadre dei vigili del fuoco di Pisa, Lucca, Firenze sono intervenute intorno alle 14.30 di martedì 30 novembre per l’esplosione in un settore in manutenzione della raffineria di Collesalvetti a Livorno. Non risultano persone coinvolte, fiamme dell’incendio sotto controllo e operazioni di bonifica in corso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

