(LaPresse) Arriva al Porto di Napoli la carovana per il Kurdistan e per la liberazione di Abdullah ‘Apo’ Öcalan. Ad accogliere i militanti un nutrito gruppo di sostenitori che hanno intonato il coro ‘Bella ciao’. Una volta sbarcati i manifestanti hanno dato via ad un corteo per le strade della città fino ad arrivare al palazzo della Prefettura.

