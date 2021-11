In Italia nel 2021 sono arrivate via mare oltre 57mila persone

(LaPresse) La Ocean Viking ha salvato 314 migranti nel Mediterranio, tra cui 80 donne e oltre 50 minori. Tre di loro sono stati immediatamente evacuati dall’imbarcazione insieme ai parenti, per via delle condizioni critiche di salute, e portati a Lampedusa. Al 10 novembre in Italia sono arrivati dal mare 57.306 persone, circa il doppio dello stesso periodo nel 2020, secondo i dati del Ministero dell’Interno. Oltre mille le persone morte in mare cercando di raggiungere le nostre coste, in base ai dati dell’Unhcr.

